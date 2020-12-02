|
Писатель Альгерд Бахаревич уехал из Беларуси
Источник материала: Партизан
Писатель Альгерд Бахаревич и его жена — поэтесса и переводчица Юлия Тимофеева покинули Беларусь.
В своем эссе "Признание", опубликованном на сайте Радио "Свабода", Бахаревич рассказывает, как несколько месяцев ходил на уличные марши и гордился Минском,
"В октябре меня заполонили ужас и скептицизм. Стало ясно, что это противостояние будет долгим и ужасным. Стало ясно, что все разговоры о том, что до победы осталось пару недель, можно спокойно пролистывать, не читая. Нет, сомнений в победе не было — вместо них появился всеобъемлющий экзистенциальный ужас", — констатирует писатель.Бахаревич с женой получили литературную стипендию в австрийском Граце.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)