ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Писатель Альгерд Бахаревич уехал из Беларуси

02.12.2020 09:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Писатель Альгерд Бахаревич и его жена — поэтесса и переводчица Юлия Тимофеева покинули Беларусь.

В своем эссе "Признание", опубликованном на сайте Радио "Свабода", Бахаревич рассказывает, как несколько месяцев ходил на уличные марши и гордился Минском, пишет Еврорадио.



"В октябре меня заполонили ужас и скептицизм. Стало ясно, что это противостояние будет долгим и ужасным. Стало ясно, что все разговоры о том, что до победы осталось пару недель, можно спокойно пролистывать, не читая. Нет, сомнений в победе не было — вместо них появился всеобъемлющий экзистенциальный ужас", — констатирует писатель.Бахаревич с женой получили литературную стипендию в австрийском Граце. 


Писатель называет свой отъезд не эмиграцией, а изгнанием. 


Он подчеркивает, что политического убежища их семья не просила.

"Я использую весь свой не слишком большой авторитет и свою условную известность, чтобы мир знал, что происходит в моей стране, и помог ей.

Собственно, главное, что я хочу здесь сделать как писатель — сдержать то свое августовское обещание. Написать большой роман об этом августе, этой осени и зиме", — делится он своими планами.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Писатель Альгерд Бахаревич и его жена — поэтесса и переводчица Юлия Тимофеева покинули Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь побила антирекорд по внешнему госдолгу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика