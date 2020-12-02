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ООН назвала число подвергающихся рабству в современном мире людей

02.12.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что более 40 миллионов человек по всему миру подвергаются современным формам рабства. Его слова приводятся на сайте организации.

«Женщины и девочки составляют 71 процент от этой цифры», — отметил Гутерреш. По его словам, сегодня рабство проявляется в форме принудительного труда, в том числе детского, домашней неволи, торговли людьми с целью эксплуатации, принудительных браков, принудительной вербовки детей в вооруженных конфликтах, а также долговой зависимости.

Гутерреш добавил, что чаще всего рабству подвергаются бедные и маргинализированные члены общества, расовые и этнические меньшинства, а также представители коренных народов и мигранты.

Генеральный секретарь ООН призвал объединить усилия, чтобы искоренить это явление, так как оно нарушает права человека.

В настоящее время рабовладение официально запрещено во всех государствах мира. В Эфиопии долговое рабство формально существовало до революции 1977 года. Последний по времени запрет на владение рабами и использование рабского труда был введен в Мавритании в июле 1981 года, пишет Лента.ру.
 
 
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что более 40 миллионов человек по всему миру подвергаются современным формам рабства. Его слова приводятся...
 
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