Греко-католики удивлены предупреждением ивацевичскому приходу за участие священника в акции протеста

Курия апостольского визитатора для греко-католиков Беларуси удивлена и огорчена фактом вынесения предупреждения приходу Матери Божьей Жировичской в Ивацевичах (Брестская область) в связи с административным делом в отношении священника Виталия Быстрова. Заявление пресс-службы курии опубликовано 1 декабря на странице Белорусской греко-католической церкви в «Фейсбуке».



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30 ноября суд в Ивацевичах наказал отца Виталия 10-дневным арестом по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Быстрова признали виновным в том, что 25 октября, когда священник был в Бресте, он якобы поучаствовал в несанкционированной акции на пешеходной улице Советской.

«Отвечая на обвинение в участии в несанкционированном мероприятии, отец Виталий не признал себя виновным, — подчеркнуто в заявлении курии апостольского визитатора. — Он пояснил, что во время одинокой прогулки по улице Советской несколько раз разговаривал с прохожими. Во время нахождения в толпе он также имел беседу с представителями МВД, во время которой представился и пояснил, откуда он. Какой-то другой активности, которую можно было квалифицировать как участие в массовой акции, отец Виталий, по его свидетельству, не проявлял».

В заявлении отмечено, что курия не видит «субъективного состава правонарушения в деяниях отца Виталия Быстрова», так как улица Советская является «улицей, где почти всегда много людей».

«После этих событий, еще до того, как стало известно о возбуждении административного процесса против отца Виталия, греко-католический приход Матери Божьей Жировичской получил предупреждение с мотивировкой «за участие священника в несанкционированных мероприятиях», — говорится в документе. — У нас вызывает удивление поспешность, с какой было вынесено предупреждение, — еще до признания виновным отца Виталия Быстрова».

«Не меньшее удивление вызывает факт вынесения предупреждения приходу в Ивацевичах за действия, которые происходили в Бресте. Отдельно следует подчеркнуть, что отец Виталий не приписан к клиру ивацевичского прихода, что еще больше углубляет абсурдность ситуации. Огорчает также факт вынесения предупреждения приходу за деятельность физического лица, что имеет признаки введения практики коллективной ответственности», — подчеркнули в курии визитатора для греко-католиков Беларуси.

Канцлер курии отец Евгений Усошин сообщил БелаПАН, что предупреждение приходу Матери Божьей Жировичской 6 ноября вынес Брестский облисполком.