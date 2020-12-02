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Илон Маск уверен: в 2026 году SpaceX доставит людей на Марс
Источник материала: Onliner
Илон Маск «полностью уверен» в том, что к 2026 году SpaceX сможет доставить на Марс людей (а первый беспилотный полет кораблей компании к Красной планете состоится через два года). «Если удача улыбнется нам, это произойдет раньше — через пять лет», — добавил миллиардер. Аналогичную цель Маск озвучивал в 2016-м. Тогда он заявил, что высадка на Марсе людей станет возможна через 10 лет.
Ключевым аспектом успеха он называет корабль Starship, разработка которого ведется в настоящее время.
рефлектор Ньютона, диаметр: 406 мм, фокусное расстояние: 1829 мм, относительное отверстие: 1/4.5, Добсона монтировка, окуляры 26 мм
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Илон Маск «полностью уверен» в том, что к 2026 году SpaceX сможет доставить на Марс людей (а первый беспилотный полет кораблей компании к Красной планете состоится через...
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