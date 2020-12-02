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Илон Маск уверен: в 2026 году SpaceX доставит людей на Марс

02.12.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Илон Маск «полностью уверен» в том, что к 2026 году SpaceX сможет доставить на Марс людей (а первый беспилотный полет кораблей компании к Красной планете состоится через два года). «Если удача улыбнется нам, это произойдет раньше — через пять лет», — добавил миллиардер. Аналогичную цель Маск озвучивал в 2016-м. Тогда он заявил, что высадка на Марсе людей станет возможна через 10 лет.

Ключевым аспектом успеха он называет корабль Starship, разработка которого ведется в настоящее время.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда Илон Маск сам примет участие в полете на создаваемых его компанией кораблях, он ответил: «Вероятно, через два или три года». Он также подтвердил желание после своей смерти быть похороненным на Марсе.

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Илон Маск «полностью уверен» в том, что к 2026 году SpaceX сможет доставить на Марс людей (а первый беспилотный полет кораблей компании к Красной планете состоится через...
 
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