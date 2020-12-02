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На проспекте Независимости столкнулись автомобили. Похоже, лоб в лоб (видео)

02.12.2020 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Московская» случилось ДТП. Столкнулись два автомобиля, причем столкнулись не на перекрестке и не попутно ехавшие автомобили. Больше похоже на удар лоб в лоб, сообщают наши читатели.

Участвовали два авто. Водители, которые видели последствия этой аварии, озвучивают свои версии: либо кто-то объезжал по встречной полосе утренний затор (такое на проспекте видели не раз), либо кто-то вырулил на встречную, пытаясь избежать столкновения с попутным авто в своей полосе (это к вопросу о безопасной дистанции).

На проспекте Независимости столкнулись автомобили. Похоже, лоб в лоб (видео)
На проспекте Независимости столкнулись автомобили. Похоже, лоб в лоб (видео)

Ни одна из приведенных версий официально пока не подтверждена. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.

Пользователь нашего форума с ником 2675624 рассказал, что авария вызвала серьезный затор на проспекте.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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Сегодня утром на проспекте Независимости, в районе станции метро «Московская» случилось ДТП. Столкнулись два автомобиля, причем столкнулись не на перекрестке и не...
 
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