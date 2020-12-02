Драма: белорус проиграл деньги фирмы, расстроился, спрятался и запил

Источник материала: Onliner

Пирамиду самому себе построил житель Мозыря. Он нашел способ брать деньги организации, в которой работал, проигрывать их (в надежде вернуть), брать новые, снова проигрывать... В конце концов, уведя фирму в минус на 10 тысяч рублей, от отчаяния отключил телефон, спрятался и напился — может, само пройдет. УВД Гомельской области объясняет , что это было.

Мужчине 44 года, он работал водителем в мозырской фирме, которая торговала автозапчастями. ОБЭП рассказывает, какую схему придумал. В обязанности работника входила доставка товара клиентам, некоторые расплачивались наличкой. Эти деньги водитель должен был в 3-дневный срок зачислить на счет фирмы. Эти три дня и решил «покрутить» выручку — в интернет-казино. Вариант не имел слабых мест.

В милиции говорят, с начала лета через онлайн-игры прошло гораздо больше, чем эти 10 тысяч, Где-то выигрывал, где-то проигрывал. Если уходил в минус, то фирме отдавал деньги за товары, доставленные три дня назад. Чтобы отыграться, снова делал ставки. Снежный ком рос.

В очередной раз крупно проиграв, от расстройства запил.

В октябре в милицию обратились представители фирмы, сообщили, что пропал с радаров их водитель с крупной суммой, телефон недоступен. Когда работника нашли милиционеры, он не отрицал, что все проиграл.

Возбуждено уголовное дело. Пока идет следствие, родственники и знакомые помогли вернуть деньги работодателю.