Что-то новенькое. Пощупали ноутбук Honor MagicBook 14

Источник материала: Onliner Мы привыкли к смартфонам, фитнес-браслетам, часам Honor — а вот с ноутбуками название бренда мало у кого ассоциируется. При этом компания давно и основательно присутствует на рынке лэптопов. До Беларуси Honor MagicBook добрались только под конец 2020-го. На примере недорогой модели посмотрим, что готов предложить бренд в ноутбучном сегменте.

Особенности экземпляра

К нам на тестирование попал предпродажный экземпляр, не адаптированный для русскоязычной аудитории. Это означает, что клавиатура у него — только с латиницей. В продаже, конечно, будет представлен нормальный вариант с латинской и кириллической гравировкой.

По той же причине об упаковке и комплектации тоже мало что можно сказать на примере нашего образца: коробки нет, а блок питания — с «китайской» вилкой. В коммерческих версиях, естественно, будут и коробка, и зарядка с европейской вилкой.

Внешний вид

Простота и минимализм — эти ключевые характеристики MacBook сегодня, кажется, переняли все производители ноутбуков. Honor не исключение, его MagicBook 14 — максимально лаконичное устройство. Выделить его из толпы призвана разве что тоненькая синяя огранка по торцам крышки.





Корпус почти полностью металлический, из шершавого немаркого пластика выполнена только окантовка дисплея. По габаритам и весу тоже много общего с MacBook Pro (в дальнейшем я тоже буду иногда проводить параллели с ним, потому что это моя рабочая машинка), разве что MagicBook 14 чуть длиннее за счет большей диагонали экрана.

Снизу хорошо заметны широкая вентиляционная решетка, а также пара динамиков. Звучать «в стол» они не будут, потому что корпус остается приподнятым над поверхностью благодаря резиновым ножкам.





В районе тачпада обнаружилась пара микрофонов. Справа — аудиоразъем и порт USB, слева — еще один USB, а также HDMI и USB Type-C. Через последний также осуществляется зарядка.













При желании ноутбук можно раскрыть на 180 градусов. Впрочем, в любом положении обе половинки устройства остаются устойчивыми. А вот известный тест на открытие одной рукой девайс не проходит, скользит без упора нижней части. В целом вес и габариты стандартны для металлического ультрабука с 14-дюймовым дисплеем.





Пока Honor MagicBook 14 оставляет хорошее впечатление. Да, не обошлось без ассоциаций с MacBook, но в данном случае это скорее комплимент для устройства, которое стоит вдвое дешевле «яблочного» коллеги. К тому же на материалах не экономили, поэтому вместо замаскированного под металл серебристого пластика имеем настоящий алюминий.

Дисплей

А вот экран, вопреки забрезжившей надежде, до MacBook недотягивает. Впрочем, ожидать иного было бы странно, тем более что редко в каком даже намного более дорогом Windows-ноутбуке матрице удается приблизиться к качеству Apple.





Матрица — IPS, с диагональю 14 дюймов и разрешением 1920×1080 пикселей. Вот как раз разрешение хотелось бы видеть побольше. С другой стороны, в таком случае речь бы шла уже о совсем другой цене.

На темном фоне по углам можно заметить легкие засветы, которые при обычной офисной работе не видны и могут проявиться в основном при просмотре темных сцен в кино. Черный не раздражает сиреневым оттенком, характерным для недорогих матриц. Углы обзора широкие, стандартные для IPS.

Подсветка регулируется вручную. Сложно оценить, хватит ли яркости для работы под летним солнцем. В нынешние сумрачные во всех смыслах времена я ставил яркость максимум на 80%. То есть для солнца какой-то запас еще остается.





Дизайн дисплея, как принято говорить, безрамочный. Однако безрамочность эта условная: рамки, конечно же, есть, но сверху и по бокам они очень тонкие — настолько, что не хватило места даже для камеры. В итоге ее пришлось прятать в клавиатуре: нажимаешь кнопку между F6 и F7 — а там камера. Датчик скромный, мегапиксельный, но для видеосвязи пойдет.





Резюмируя по дисплею: хороший представитель в своей ценовой категории. Бывают более дорогие модели с куда менее качественными матрицами. Хотелось бы разрешения 2K, но это мечты скорее для старших моделей.

Клавиатура и тачпад

Сама клавиатура — шик! Но это очень субъективное мнение постоянного пользователя «эпловских» клавиатур. Похоже, в Honor не слишком долго ломали голову и подсмотрели у «соседа».





Мембранная клавиатура MagicBook 14 как близнец похожа на клавиатуру MacBook. Тактильные ощущения от матового пластика, ход клавиш, раскладка, размеры кнопок и расстояние между ними — все это практически идентично. Разве что благодаря большей длине корпуса удалось кнопку ввода сделать пошире. Любой завсегдатай MacBook за этой клавиатурой почувствует себя как дома, ноль минут для привыкания.

Есть двухуровневая подсветка. Подстраиваться под окружающее освещение она не умеет, поэтому вы сами выбираете, какая вам нужна: поярче или более тусклая. А может, вообще не нужна. Если оставить компьютер, секунд через 15—20 подсветка отключится сама, пока вы снова не дотронетесь до клавиатуры.





Тачпад относительно небольшой, с двумя кнопками в нижних углах. Здесь все стандартно и без откровений, как и в любом ноутбуке на Windows.

Ах да, в верхней части справа, ближе к экрану, есть кнопка включения со встроенным датчиком отпечатков пальцев.





Если тачпад обычный, а к дактилоскопии все как минимум мужское население Беларуси давно привыкло, то клавиатура неожиданно и очень приятно удивила. Я протестировал пока не так много ноутбуков на Windows, но этот оставляет только положительные впечатления от работы.

Железо и производительность

Самый важный раздел для любого компьютера на «винде». Сначала коротко о том, что внутри, а потом перейдем к тестам.

MagicBook 14 получил материнскую плату Huawei с 4-ядерным процессором AMD Ryzen 53500U. Установлено 8 ГБ работающей в двухканальном режиме оперативной памяти, причем самостоятельно расширить ее, похоже, не получится. SSD-накопитель может быть объемом 256 или 512 ГБ. У нас в распоряжении была младшая версия с накопителем поменьше, производства Western Digital.





SSD, к слову, быстрый. Я провел несколько тестов, не поверив результатам первого, однако все бенчмарки показали очень высокую скорость.

При стресс-тесте в AIDA64 максимальная температура процессора достигла 77 градусов при частоте почти 3,5 ГГц и напряжении 1,2 В. Накопитель при этом не демонстрирует тенденции к нагреву.





При максимальной нагрузке довольно ощутимо шуршит вентилятор. Он, к слову, работает почти всегда, но во время офисной работы ведет себя тихо, хорошенько раскочегариваясь только в бенчмарках и играх.

Чип AMD Ryzen 53500U со встроенной графикой не предназначен для игр. MagicBook 14 — типичный офисно-домашний ноутбук без геймерских наклонностей. Но в парочке игр мы его на всякий случай протестировали.







«Ведьмак 3» в разрешении Full HD более-менее играбелен только на низких настройках. В нагруженных сценах получаем 20—23 fps, но бывает, что может «пробить» и до 27. Комфортной такую игру не назовешь, но при желании и игровом рвении — почему бы и нет.

Еще лучше обстоят дела в World of Tanks. Там уже можно рассчитывать на средние настройки и 40—50 fps.

Автономность

От комплектной зарядки MagicBook 14 заряжается за два часа. Одного заряда может хватить на шесть часов работы, а может и на два — все зависит от сценария использования.





В качестве рабочего ноутбука устройство у меня отработало шесть часов и еще несколько минут. При этом «рабочий» режим не означает «легкий». На лэптопе были открыты два браузера, каждый не менее чем с 20 вкладками. Иногда в фоновом режиме в YouTube крутилось видео, находилась работа для Photoshop и некоторых узкоспециализированных приложений.

Вдвое более дорогой MacBook в таком режиме на одной зарядке отрабатывает около семи часов. Так что результат MagicBook 14 достойный, особенно если не путаться и не обращать внимания на значок прогнозируемой автономности в трее, который меняет показатели, как ему вздумается.

Разное

Звуковые возможности скромные. Есть два динамика, но они не очень громкие, да и особым качеством звука не отличаются.

Бонус для обладателей смартфонов от Honor и Huawei — в ноутбук встроен чип NFC, который упрощает взаимодействие с телефонами этих двух компаний. Например, достаточно открыть файл на смартфоне и поднести к компьютеру — фото или документ за пару секунд перекинутся на него.

Также можно вывести на дисплей компьютера экран телефона и взаимодействовать с содержимым с помощью мыши/тачпада. Мне, например, такая возможность пригодилась, чтобы по-быстрому закинуть на телефон пачку скриншотов с компьютера.

Итоги

В Беларуси официальный MagicBook 14 с 256 ГБ памяти стоит 1860 рублей, а модель с 512 ГБ — на 80 рублей дороже. Переплата мизерная, поэтому модель с вдвое более емким (надеюсь, таким же скоростным) SSD выглядит предпочтительнее.





Нам приглянулись дизайн и материалы ноутбука, классная клавиатура, очень шустрый накопитель и достойная автономность. В конце 2020-го, конечно, было бы неплохо перейти уже на процессоры AMD Ryzen серии 4000. Поговаривают, что они, а также версия MagicBook с 16-дюймовым дисплеем появятся в I квартале 2021 года. Впрочем, с учетом цены и Ryzen 53500U отрабатывает по полной.

Потенциальных конкурента у модели два: ASUS Zenbook 14 и MSI Modern 14. Характеристики у всех трех устройств плюс-минус одинаковые, но на стороне MSI — новый чип Ryzen 54500U. Чтобы понять, насколько эти аппараты конкурентоспособны, надо бы потестировать их отдельно.

MagicBook 14 — рабочая лошадка, которую впору назвать эталоном в ценовой категории до 2000 рублей. Если уж задаться целью придраться, то к недостаткам можно отнести отсутствие слота для карт памяти, а также автоматической регулировки подсветки экрана и клавиатуры.