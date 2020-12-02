Правила внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста. Хлебобулочные, рыбные и колбасные изделия разрезаются на несколько частей

Источник материала: Onliner

Наша коллега Евгения Штейн поделилась яркими впечатлениями о пенитенциарной системе, переживающей сейчас повышенную нагрузку. Особое внимание в публикации уделялось посылкам и передачам. Цитируем, что по этому поводу говорят Правила внутреннего распорядка мест отбывания административного ареста (утверждены постановлением МВД №313 от 20 октября 2015 г.).

«45. Прием передач, адресованных административно арестованным, осуществляется согласно установленному начальником места отбывания административного ареста графику в помещении дежурного либо в отведенном для этих целей помещении органа внутренних дел. Передачи принимаются в порядке очередности.

46. Лицо, доставившее передачу, заполняет и подписывает акт в двух экземплярах по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Оба экземпляра акта, передача, а также документ, удостоверяющий личность лица, доставившего передачу, передаются сотруднику места отбывания административного ареста.

Сверка наличия содержимого передачи осуществляется в присутствии доставившего ее лица.

47. Передача не принимается и возвращается посетителю в случаях:

освобождения административно арестованного или его убытия из места отбывания административного ареста;

административно арестованного или его административного ареста; смерти административно арестованного;

административно арестованного; отсутствия у административно арестованного возможности использовать ее содержимое по назначению ;

у административно арестованного возможности ; отказа лица, доставившего передачу, предъявить документ , удостоверяющий личность, и (или) заполнить и подписать акт;

лица, доставившего передачу, , удостоверяющий личность, и (или) заполнить и подписать акт; несоответствия фактического содержания передачи сведениям, указанным в акте;

фактического содержания передачи сведениям, указанным в акте; наличия письменного отказа административно арестованного в приеме передачи;

в приеме передачи; истечения сроков годности или утраты потребительских качеств продуктов питания;

продуктов питания; несоответствия передаваемых предметов, вещей и (или) продуктов питания перечню;

передаваемых предметов, вещей и (или) продуктов питания перечню; отсутствия разрешения начальника места отбывания административного ареста на вручение административно арестованному передачи, передаваемой лицом, не являющимся для административно арестованного близким родственником ;

; наличия в передаче продуктов питания, не входящих в перечень продуктов питания, разрешенных для передачи органами и учреждениями, осуществляющими в соответствии с законодательными актами государственный санитарный надзор.

48. После осуществления сверки наличия содержимого передачи и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 47 настоящих Правил, сотрудник места отбывания административного ареста принимает передачу, возвращает лицу, доставившему передачу, документ, удостоверяющий личность, а также экземпляр акта с распиской в приеме. Второй экземпляр акта приобщает к документам, на основании которых административно арестованный содержится в месте отбывания административного ареста (после подписи административно арестованного в получении передачи).

49. Все продукты питания, принятые в передаче или поступившие в посылке, до вручения их административно арестованному подвергаются досмотру. Хлебобулочные, рыбные и колбасные изделия разрезаются на несколько частей, жидкие продукты переливаются, консервы вскрываются и перекладываются в другую посуду, сыпучие продукты питания (сахар и другое) пересыпаются, конфеты, вафли, печенье принимаются только в развернутом виде без оберток, пачки с сигаретами, папиросами, табаком вскрываются. При этом продукты питания не должны потерять свои потребительские качества.

При необходимости могут использоваться технические средства обнаружения запрещенных предметов.

50. Обнаруженные в передачах запрещенные предметы возвращаются лицу, доставившему передачу, с указанием причины возврата.

При обнаружении в передаче, посылке, бандероли, мелком пакете предметов и (или) веществ, за хранение которых законодательством предусмотрена уголовная ответственность, начальник места отбывания административного ареста либо дежурный обеспечивает документальное оформление факта обнаружения и выемки таких предметов и (или) веществ для последующего принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.

51. Вскрытие и сверка содержимого посылок, бандеролей, мелких пакетов осуществляются комиссией в составе не менее двух сотрудников места отбывания административного ареста, о чем составляется акт. В акте указываются: наименование вещей, их внешние признаки, количество, что из содержимого передано административно арестованному или сдано на хранение. Акт подписывается членами комиссии, объявляется под расписку административно арестованному и приобщается к документам, на основании которых административно арестованный содержится в месте отбывания административного ареста.

52. Посылки, бандероли, мелкие пакеты возвращаются отправителям в случаях, перечисленных в абзацах втором—четвертом, седьмом—одиннадцатом пункта 47 настоящих Правил. Посылки, бандероли, мелкие пакеты возвращаются по почте за счет административно арестованных, которым они были адресованы, или наложенным платежом отправителям с пометкой „Подлежит возврату“.

В исключительных случаях (при невозможности возврата) по решению начальника места отбывания административного ареста запрещенные предметы, обнаруженные в посылках, бандеролях, мелких пакетах, могут быть приняты на хранение администрацией места отбывания административного ареста на период времени, не превышающий срок отбывания административного взыскания административно арестованным, в адрес которого поступили соответствующие посылка, бандероль, мелкий пакет. Указанные предметы передаются под расписку административно арестованному, в адрес которого поступили, при его освобождении из места отбывания административного ареста либо при утере потребительских свойств уничтожаются в его присутствии.

53. Посылки, бандероли, мелкие пакеты и (или) передачи вручаются административно арестованным не позднее одних суток после их приема, а в случае временного убытия административно арестованных за пределы места отбывания административного ареста и возвращения позднее указанного срока — незамедлительно после их возвращения».