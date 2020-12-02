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Звезда фильма "Начало" сменила пол и стала мужчиной

02.12.2020 09:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Эллен Пейдж сменила пол и стала мужчиной: теперь звезду фильмов "Джуно" и "Начало" зовут Эллиот.

Пейдж прославилась не только благодаря своему актерскому таланту, но и сенсационным признаниям. В 2014 году Пейдж шокировала фанатов, объявив себя лесбиянкой. С тех пор за ее поведением следила вся общественность, ожидая очередного "выстрела". И он все-таки состоялся.

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Важное послание появилось в соцсетях Эллен Пейдж: некогда актриса, а теперь уже актер объявил, что стал трансгендерным мужчиной и отныне будет отзываться на имя Эллиот.

"Я настоящий везунчик, ведь пишу эти строки. Я чувствую невероятную благодарность к прекрасным людям, которые поддержали меня в этом решении. Не могу выразить, какое счастье наконец полюбить себя таким, какой ты есть и обрести свое Я", - гласит подпись в Instagram.

Также актер пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы изменить мир и оказать помощь трансгендерным людям, страдающим от домогательств, ненависти и насилия.

Напомним, что в 2019 году дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта также сделала шаг к трансгендерному переходу: Шайло официально переименовала себя в Джона.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают неожиданный и смелый "каминг-аут" голливудской актрисы.
 
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