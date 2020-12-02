Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Заседание лидеров стран - членов ОДКБ пройдет в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что во время выступления глава государства даст свою оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.

Во время сессии лидеры стран - ОДКБ обсудят ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление межпарламентского взаимодействия, приоритетные направления в деятельности ОДКБ.