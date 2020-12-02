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Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
02.12.2020 10:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Заседание лидеров стран - членов ОДКБ пройдет в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что во время выступления глава государства даст свою оценку состоянию международной безопасности, озвучит ряд инициатив Беларуси, направленных на повышение эффективности организации.
Во время сессии лидеры стран - ОДКБ обсудят ситуацию в регионе организации и мире в целом, выполнение достигнутых ранее договоренностей и противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление межпарламентского взаимодействия, приоритетные направления в деятельности ОДКБ.
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Президент Беларуси 2 декабря примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
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