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Илон Маск назвал сроки отправки человека на Марс

02.12.2020 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал срок, когда, по его мнению, люди отправятся на Марс. Об этом сообщает CNBС.


Фото: wikimedia.org

Илон Маск по-прежнему уверен, что его компания SpaceX высадит людей на Марс к 2026 году. Он заявил, что эту цель можно достичь «примерно через шесть лет».

«Если нам повезет, может быть, через четыре года, — сказал Маск, выступая на веб-трансляции церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине. — Мы хотим отправить туда беспилотный корабль через два года».

Ключом к достижению этой цели является разработка SpaceX собственной ракеты Starship: корабля из нержавеющей стали, который сможет нести не только грузы, но и команду до 100 человек.

В отличие от остального парка SpaceX, состоящего из ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, которые частично можно использовать повторно, цель Маска состоит в том, чтобы сделать Starship полностью многоразовым — то есть эта ракета будет чем-то вроде коммерческого самолета, совершающего частые полеты с короткими перерывами, где единственной основной статьей расходов является топливо.

 
 
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Ключом к достижению этой цели является разработка SpaceX собственной ракеты Starship
 
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