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Милевский - Хижинковой: «Оля, все мы тебя любим»

02.12.2020 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, видимо, решил извиниться за свою грубую реакцию на призыв поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову.

Он опубликовал в Instagram фото с Ольгой, которое было сделано год назад после того, как «Динамо» стало чемпионом Беларуси и написал: «Оля, все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко».

Напомним, ранее нападающего брестского «Динамо» в Instagram призвали поддержать Ольгу Хижинкову, которая уже трижды была осуждена за участие в акциях протеста, однако его ответ оказался довольно грубым.

— Завали e***o свое. Только и можете здесь гавкать. Разберемся без тебя, что делать, — ответил тогда Милевский.

 
 
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своем отношении к экс-пресс-секретарю клуба Ольге Хижинковой.
 
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