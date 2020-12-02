Движение по трассе Р1 под Фаниполем полностью закрыто в направлении Минска из-за ДТП

Источник материала: Tut.by

Движение по трассе Р1 под Фаниполем в направлении столицы закрыто. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, движение закрыто из-за смертельной аварии, которая произошла утром 2 декабря.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.





В районе аварии образовался серьезный затор. Как пишет DZR.BY , сотрудники ГАИ организовали объезд этого участка через город Фаниполь.