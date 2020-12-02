ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение по трассе Р1 под Фаниполем полностью закрыто в направлении Минска из-за ДТП

02.12.2020 10:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Движение по трассе Р1 под Фаниполем в направлении столицы закрыто. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, движение закрыто из-за смертельной аварии, которая произошла утром 2 декабря.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.


В районе аварии образовался серьезный затор. Как пишет DZR.BY, сотрудники ГАИ организовали объезд этого участка через город Фаниполь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГАИ организовали объезд этого участка через город Фаниполь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уволен первый замминистра информации Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика