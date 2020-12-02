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Движение по трассе Р1 под Фаниполем полностью закрыто в направлении Минска из-за ДТП
Источник материала: Tut.by
Движение по трассе Р1 под Фаниполем в направлении столицы закрыто. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, движение закрыто из-за смертельной аварии, которая произошла утром 2 декабря.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В районе аварии образовался серьезный затор. Как пишет
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Сотрудники ГАИ организовали объезд этого участка через город Фаниполь.
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