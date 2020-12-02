|
Милевский после скандальных комментариев поддержал Ольгу Хижинкову
Источник материала: Хартия'97
Милевский после скандальных комментариев поддержал Ольгу Хижинкову
Футболист заявил: «Оля, все мы тебя любим».
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский, видимо, решил извиниться за свою грубую реакцию на призыв поддержать экс-пресс-секретаря клуба Ольгу Хижинкову.
Он опубликовал в
Напомним, ранее нападающего брестского «Динамо» в Instagram призвали поддержать Ольгу Хижинкову, которая уже трижды была осуждена за участие в акциях протеста, однако его
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист заявил: «Оля, все мы тебя любим».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)