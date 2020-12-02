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Банда Эйсмонт проиграла идеологическую войну

02.12.2020 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Банда Эйсмонт проиграла идеологическую войну

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  • Евгений Липкович
  • 2.12.2020, 9:59
  • 2,931
Банда Эйсмонт проиграла идеологическую войну
Евгений Липкович

При смене режима им даже некуда будет бежать.

Самое лучшее, что сейчас может сделать Наталья Эйсмонт для страны - это быстро-быстро умереть от короновируса.

Я не устану повторять: мы - государство не большое, бедное, нам дураков во власти никак нельзя, не по карману нам дураки. Эйсмонт дура, с каждой слитой записью страна в этом убеждается все больше и больше. Банда Эйсмонтов проиграла идеологическую войну и только за это агрохунта должна их четвертовать. Но пока они сидят в своих креслах, создается впечатление что они и есть агрохунта, тупая никчемная, не способная учиться на своих ошибках. Но ведь это не правда: таких как Эйсмонт - на рупь пятаков, не ее первую прожуют и выплюнут. А теперь и основательный повод есть.

Понятно, что при смене режима ей придется бежать. Даже если смена произойдет так как хочет Лукашенко, «эволюционно». Но кто возьмет ее в Ростове работать? Она же не умеет держать язык за зубами.

Евгений Липкович, «Фейсбук»

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При смене режима им даже некуда будет бежать.
 
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