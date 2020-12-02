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Даешь общенациональную стачку!

02.12.2020 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Даешь общенациональную стачку!

  • 2.12.2020, 9:49
  • 1,401
Даешь общенациональную стачку!

Бастующие рабочие — герои наших дней.

Телеграм-канал «Рабкор» собрал последние новости об успехах забастовочного движения Беларуси:

— «Белкалий» не спит! В стачке электрослесарь Павел Жих.

А его коллега, шахтер Виктор Гуринович, задает вопрос, на который мы все знаем правильный ответ…

«Мы на мяжы гуманітарнай катастрофы: пыткі, здзекі, забойства, гвалт у дачыненні да іншадумцаў, да простых цывільных — гэта тое, што тут адбываецца кожны дзень. Гэта што, цывілізаваная краіна XXI стагоддзя?»

Шахтеры будят Солигорск, их примеру последовал водитель автогидроподъемника УСП «Трест» Реммонтажстрой Юрий Сурма.

На «Гродно Азот» отличился оператор риформинга и по совместительству машинист компрессорных установок Залогин Олег!

Отличные новости из Витебска. Оператор ОАО «Витебские ковры» Вячеслав Телицин заявил: «Главная причина, почему я решился на такой шаг, — насилие над белорусами после выборов. Я и сам с ним столкнулся — 11 августа я вышел в город с бело-красно-белой ленточкой на руке, меня задержали, бросили в бус, а там уже омоновцы измывались, как хотели. Били — и смеялись!».

Даешь общенациональную стачку!



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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Бастующие рабочие — герои наших дней.
 
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