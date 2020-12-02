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Уволен первый замминистра информации Беларуси

02.12.2020 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Уволен первый замминистра информации Беларуси

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  • 2.12.2020, 9:44
  • 3,396
Уволен первый замминистра информации Беларуси
Павел Легкий

Павла Легкого отправили в Москву.

Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации. Соответствующий указ подписал глава правительства Роман Головченко.

— Совет министров Республики Беларусь постановляет: назначить в порядке перевода Легкого Павла Николаевича советником-посланником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, освободив его от должности первого заместителя министра информации, — говорится в указе , опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

С 2003 по 2013 Легкий возглавлял пресс-службу Лукашенко. На должность замминистра информации Легкого назначили в январе 2018 года, через четыре месяца он получил повышение и занял пост первого зама.

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Павла Легкого отправили в Москву.
 
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