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Уволен первый замминистра информации Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Уволен первый замминистра информации Беларуси
Павла Легкого отправили в Москву.
Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации. Соответствующий указ подписал глава правительства Роман Головченко.
— Совет министров Республики Беларусь постановляет: назначить в порядке перевода Легкого Павла Николаевича советником-посланником Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, освободив его от должности первого заместителя министра информации, — говорится в
С 2003 по 2013 Легкий возглавлял пресс-службу Лукашенко. На должность замминистра информации Легкого назначили в январе 2018 года, через четыре месяца он получил повышение и занял пост первого зама.
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Павла Легкого отправили в Москву.
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