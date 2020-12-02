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Ученые нашли редкий алмаз с инопланетным льдом внутри

02.12.2020 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли редкий алмаз с инопланетным льдом внутри

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  • 2.12.2020, 9:20
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Ученые нашли редкий алмаз с инопланетным льдом внутри

Открытие совершили специалисты из Невады.

Группа исследователей под руководством Оливера Шаунера, профессора геонаук из Университета Невады, впервые на Земле нашла суперплотную форму льда, известную как лед-VII. Известно, что подобный лед формируется в космосе, и, скорее всего, немало его можно найти на Европе, но на Земле его создавали исключительно в лабораторных условиях. Статья о находке Шаунера и его коллег опубликована в журнале Science.

То, что мы знаем как лед, это лишь одна из химических структур, которую может принять замерзшая вода. Самый обыкновенный лед, который можно например добавить в напиток, это лед-I, в котором молекулы воды организованы в шестиугольную форму. Но по мере того как вода сжимается, молекулы начинают принимать другую форму. Лед-VII имеет кубическую молекулярную форму и в два раза плотнее обычного льда.

Исследователи наткнулись на него случайно, внутри алмаза, найденного глубоко в мантии Земли, где-то в 644 км под корой. Мантия не только оказывает огромное давление на материалы, она еще и очень горяча, поэтому льда там. естественно, не образуется. В крайне редких случаях, когда алмазы путешествуют сквозь нее ближе к поверхности, они сохраняют свою решетчатую структуру, а вода внутри них подвергается достаточно низким температурам, чтобы из нее сформировался лед-VII.

Когда ученые просветили алмаз рентгеном, чтобы проанализировать включения углекислого газа, они выяснили, что перед ними настоящий лед-VII. Это явление впервые зафиксировано в полностью естественных условиях на Земле.

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Открытие совершили специалисты из Невады.
 
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