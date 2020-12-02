WSJ узнала о заморозке $5 млрд по делу казахстанского БТА Банка

Источник материала: АФН

Гражданский суд Великобритании заморозил активов на $5 млрд после запроса казахстанского БТА Банка по делу о незаконном выводе и отмывании денег.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает РБК.

Издание, ссылаясь на судебные документы, пишет, что основанием для заморозки активов послужили новые обвинения БТА Банка, который считает, что казахский миллиардер Булат Утемуратов помогал еще 11 физлицам и компаниям прятать украденные у банка деньги.

Под заморозку попали счета в нескольких банках, компании, которые частично владеют отелями Ritz-Carlton в Москве, Вене и Нур-Султане, а также казахская франшиза Burger King, пишет WSJ. По данным газеты, это одна из крупнейших заморозок активов, проведенных этим судом.

Владельцем Ritz-Carlton в Москве является Утемуратов, его компания «Верный капитал» приобрела его в 2011 году. Помимо этого, бизнесмену через компанию принадлежат отели в Вене и Нур-Султане, а также франшиза на Burger King.

Обвинения против Утемуратова — часть судебного разбирательства между БТА Банком и его бывшим главой Мухтаром Аблязовым. Последний установил контроль над банком в 2004 году, но позже тот перешел под контроль правительства Казахстана. Финансовая организация заявляет, что Аблязов незаконно вывел из банка более $6 млрд.

Сам Утемуратов не признает участие в выводе и отмывании денег. В понедельник группа компаний «Верный капитал», где Утемуратов является главным акционером, распространила заявление, в котором пояснила, что Утемуратов и ряд людей, входящих в его бизнес-структуру, были включены в число ответчиков в ноябре 2020 года. Первоначально иск был предъявлен Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову в 2015 году, говорится в сообщении группы.

Там также заявили о безосновательности обвинений БТА Банка против своего основного акционера. «Основанием для предъявления этого иска послужили ложные документы, предоставленные АО «БТА Банк» и его юристами. Требования по иску будут опротестованы в ближайшее время», — говорится в сообщении. В «Верном капитале» также заявили, что Утемуратов сейчас находится в Нур-Султане и продолжает работу.

Сам Аблязов объясняет свое преследование политическими мотивами. В 2009 году он покинул Казахстан, а в 2011 году получил политической убежище в Великобритании. После этого он перебрался во Францию, где живет сейчас. Создал и возглавляет оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана».

В 2017 году Аблязова заочно приговорили в Казахстане к 20 годам тюрьмы за создание преступного сообщества, растрату чужого имущества, легализацию средств, полученных преступным путем, злоупотребление полномочиями.