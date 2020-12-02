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НОК Беларуси намерен пост-правдой отмахаться от расследования МОК
Источник материала: АФН
Национальный олимпийский комитет Беларуси в минувший вторник провел экстренное собрание представителей федераций по видам спорта.
Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, на собрании было объявлено, что Международный Олимпийский комитет ведет расследование 6 случаев нарушения Олимпийской хартии в отношении четырех легкоатлетов и двух дзюдоистов.
Ранее, из национальных сборных были уволены дзюдоисты Дмитрий Шершань и Дмитрий Ваховяк, а также легкоатлеты Светлана Куделич, Дарья Борисевич, Андрей Кравченко и Ольга Мазуренок. Все эти спортсмены подписали письмо за новые выборы и против насилия.
«Представитель НОКа предложил федерациям написать письма в адрес МОК, в которых необходимо отметить, что в Беларуси созданы все условия для подготовки спортсменов, а также о желании членов команды выступать под красно-зеленым флагом», - сообщает БФСС.
Как сообщалось, МОК начал официальное расследование в отношении ситуации в Беларуси.
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Национальный олимпийский комитет Беларуси в минувший вторник провел экстренное собрание представителей федераций по видам спорта.
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