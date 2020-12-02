НОК Беларуси намерен пост-правдой отмахаться от расследования МОК

Источник материала: АФН

Национальный олимпийский комитет Беларуси в минувший вторник провел экстренное собрание представителей федераций по видам спорта.

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, на собрании было объявлено, что Международный Олимпийский комитет ведет расследование 6 случаев нарушения Олимпийской хартии в отношении четырех легкоатлетов и двух дзюдоистов.

Ранее, из национальных сборных были уволены дзюдоисты Дмитрий Шершань и Дмитрий Ваховяк, а также легкоатлеты Светлана Куделич, Дарья Борисевич, Андрей Кравченко и Ольга Мазуренок. Все эти спортсмены подписали письмо за новые выборы и против насилия.

«Представитель НОКа предложил федерациям написать письма в адрес МОК, в которых необходимо отметить, что в Беларуси созданы все условия для подготовки спортсменов, а также о желании членов команды выступать под красно-зеленым флагом», - сообщает БФСС.

Как сообщалось, МОК начал официальное расследование в отношении ситуации в Беларуси.