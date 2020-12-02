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Выставка Николая Кузьмича - автора аналога креста Евфросини Полоцкой сегодня откроется в Минске
Источник материала: Партизан
В Национальном художественном музее 2 декабря состоится открытие персональной юбилейной выставки известного белорусского художника Николая Кузьмича «Byzantium».
Посетители смогут увидеть уникальные работы мастера в технике древневизантийской эмали – иконы, образки, медальоны, выполненные за последние несколько лет,
Николай Кузьмич известен тем, что восстановил одну из национальных святынь – Крест Евфросинии Полоцкой. Он же спустя время создал ставротеку (хранилище для креста) и раку для мощей Евфросинии Полоцкой.
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В Национальном художественном музее 2 декабря состоится открытие персональной юбилейной выставки известного белорусского художника Николая Кузьмича «Byzantium».
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