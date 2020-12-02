ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выставка Николая Кузьмича - автора аналога креста Евфросини Полоцкой сегодня откроется в Минске

02.12.2020 10:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Национальном художественном музее 2 декабря состоится открытие персональной юбилейной выставки известного белорусского художника Николая Кузьмича «Byzantium».

 Посетители смогут увидеть уникальные работы мастера в технике древневизантийской эмали – иконы, образки, медальоны, выполненные за последние несколько лет, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-центре учреждения культуры.


Николай Кузьмич известен тем, что восстановил одну из национальных святынь – Крест Евфросинии Полоцкой. Он же спустя время создал ставротеку (хранилище для креста) и раку для мощей Евфросинии Полоцкой.

 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном художественном музее 2 декабря состоится открытие персональной юбилейной выставки известного белорусского художника Николая Кузьмича «Byzantium».
 
Новости дня
Новости разные
 
Я беременна. Какие выплаты мне положены?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика