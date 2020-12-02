Кто такие белорусы-сакуны и при чем тут Старые Дороги. «Нарабiўса, наеуса i спацi павалiўса!»

повествует mlyn.by. И да, так разговаривали именно они,mlyn.by.





Довольно большая этническая группа, компактно жившая на самых северных границах Полесья, была практически неизвестна научному сообществу XIX века. Да и сейчас, собственно, мало кто может сказать, кто такие сакуны. И почему — сакуны?





Это наименование открыл для нас Исаак Абрамович Сербов, этнограф, археолог и фольклорист, сотрудник Института Белорусской культуры. В 1910–1913 годах он, будучи членом Северо-Западного отдела Русского географического общества, много времени потратил на изучение наследия белорусского Полесья и окрестных регионов. В 1915 году вышла его книга «Белорусы-сакуны. Краткий этнографический очерк», ее можно найти на сайте библиотеки Белгосуниверситета. 9 мегабайт и 180 страниц погрузят вас в интереснейший уникальный срез жизни полешуков, каким его видели более ста лет назад проезжающие по старинному тракту от Варшавы до Москвы.





В наше время о сакунах могли забыть, если бы не усилия сотрудников Историко-этнографического музея Старых дорог. Тут открылась экспозиция, посвященная укладу наших не слишком-то далеких предков.





Еще Сербов отмечал невероятное разнообразие нарядов, обычаев, речевых оборотов и даже нравов полешуков, живших буквально по соседству. Например, телеханцы слыли хитрыми и прижимистыми, а рукава носили длинные и широкие, логишинцы же, напротив, славились мягкостью и честностью, но одежку кроили узкую и не слишком броскую.













— Сакуны же выделялись еще и своей речью, — рассказала нам директор музея Наталья Бацылева, — и не только тем, что все окончания -ся у них были твердыми -са, но собственной манерой счета, например. Там где все говорили один, одна, одно, сакуны произносили адны, адны, адны без вариантов.





А еще одевались особо, вместо лаптей часто было некое подобие индейских мокасин и греческих сандалий одновременно, а женский головной убор дополнялся своеобразным цилиндрическим элементом, как у бретонских матрон на западе Франции.





— В 2019 году экспозиция музея «Матэрыяльная i духоуная культура беларуса-сакуна пачатка ХХ ст.» была представлена на IV Национальном форуме «Музеи Беларуси». На выставке экспонировался и национальный костюм стародорожанок, головным убором в котором является намитка, — делится Наталья. — Это был обязательный атрибут замужней женщины. Я всегда удивлялась, как наши бабушки и прабабушки мастерски могли повязать, довольно сложным способом, ежедневный головной убор! Пробыв на выставке в намитке весь день, могу с уверенностью сказать, что к вечеру почувствовала дискомфорт. Но, несмотря на определенные неудобства, традиции и красота для сакунов были превыше всего!





У белорусов-сакунов интересная традиция застройки деревни, которая ближе северным районам, немного отличающиеся формой орудия труда и особенные рыболовецкие снасти, особые образцы ткачества, которые еще встречаются в старинных бабушкиных сундуках у местных жительниц. В книге Сербова довольно много фотографий. Что бросается в глаза, — это удивительная опрятность селян, отсутствие ярких элементов, чистота линий силуэтов, минимализм в орнаментах и украшениях и настоящая, какая-то гармоничная красота людей.













Все это можно увидеть в музее. Экспозиция на редкость полная и отражает практически весь уклад жизни белоруса-сакуна. Что интересно, сотрудники музея и энтузиасты повторили фотографии, сделанные Сербовым, таким образом совершенно иначе смотришь на прошлое, практически погружаешься в него.





Википедия тоже знает про белорусов-сакунов и сообщает нам следующее:





Сакуны́ — частка беларускага племя дрыгавічаў, засялялі верхнюю плынь ракі Пцічы і яе прытоку Арэсы (яе сакуны называлі Расой). Сакунамі іх назвалі за тое, што ўсе дзеясловы на «ся» ў іх сканчаюцца цвёрда на «са», напрыклад: выспоўса, нагукаласа (нагаварылася), завернесса, прогуляймаса, абачніса (прачніся). Паводле статыстыкі на 1915 год агульная колькасьць сакуноў налічвала 10 200 чалавек, з якіх 5300 мужчын і 4900 жанчын





Фото: Екатерина Сейнова



