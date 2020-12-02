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Первый замминистра информации Павел Лёгкий вернулся в посольство в Москве

02.12.2020 10:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый заместитель министра информации Павел Лёгкий уволен с должности. Постановлением правительства №685 от 1 декабря он переведен советником-посланником белорусского посольства в России.





За свою карьеру Лёгкий возглавлял пресс-службу Александра Лукашенко (2003-2013), был советником-посланником белорусского посольства в Москве (2013-2018). В 2018 году был назначен заместителем, а потом первым заместителем министра информации.

В сентябре этого года его включили в свой "черный список" Литва, Латвия и Эстония как одного из чиновников, виновных в фальсификации итогов президентских выборов, подавлении протестов, нарушении основных прав граждан, препятствовании работе СМИ.
 
 
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Первый заместитель министра информации Павел Лёгкий уволен с должности. Постановлением правительства №685 от 1 декабря он переведен советником-посланником...
 
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