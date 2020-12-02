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Китайский аппарат прилунился
Источник материала: Партизан
Китайский аппарат совершил посадку на Луну
Китайский возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" успешно прилунился. Он должен собрать образцы реголита на поверхности естественного спутника Земли, после чего вернуться с ними.
— Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны, — сообщило Центральное телевидение КНР.
Напомним, на полёт до земного спутника у "Чанъэ-5" ушло около 112 часов,
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Китайский аппарат совершил посадку на Луну
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