Лавров об угрозах отключения SWIFT в Беларуси: Необходимо разрабатывать свои платёжные механизмы, независимые от Запада

















«РИА Новости» . Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ, информирует агентство





Ранее о возможном отключении Беларуси от SWIFT и прекращении выделения кредитов государственным финучреждениям Беларусбанк и Белагропромбанк заявляла экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«Что касается SWIFT, то да, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы её обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы», - отметил Лавров.





Глава МИД РФ также указал, что такое внимание уделяется прежде всего потому, что эта система, созданная США и их союзниками, «обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, торговли услугами, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни».

«Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада», - добавил Лавров.