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Евро резко пошел вверх, доллар падает
Источник материала: Навiны
Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с ослабления американской и роста европейской валют.
Так, евро добавляет 0,0215 пункта — 3,1215 белорусского рубля.
Растет и российский рубль. Плюс по данным на 10:20 составляет 0,0244 пункта — 3,423 белорусского рубля за 100 российских.
А вот доллар падает на 0,0037 пункта — 2,5868 белорусского рубля.
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с ослабления американской и роста европейской валют.
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