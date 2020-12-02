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Евро резко пошел вверх, доллар падает

02.12.2020 10:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с ослабления американской и роста европейской валют.

Евро резко пошел вверх, доллар падает

Так, евро добавляет 0,0215 пункта — 3,1215 белорусского рубля.

Растет и российский рубль. Плюс по данным на 10:20 составляет 0,0244 пункта — 3,423 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар падает на 0,0037 пункта — 2,5868 белорусского рубля.

 
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Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с ослабления американской и роста европейской валют.
 
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