Евро резко пошел вверх, доллар падает

Сегодняшние торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с ослабления американской и роста европейской валют.





Так, евро добавляет 0,0215 пункта — 3,1215 белорусского рубля.

Растет и российский рубль. Плюс по данным на 10:20 составляет 0,0244 пункта — 3,423 белорусского рубля за 100 российских.

А вот доллар падает на 0,0037 пункта — 2,5868 белорусского рубля.