Премьер-министр объявил о переформатировании пенсионной системы

Источник материала: Onliner

В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года.

«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», — сказал Роман Головченко.

(будет дополнено)