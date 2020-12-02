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Премьер-министр объявил о переформатировании пенсионной системы
Источник материала: Onliner
В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности правительства до 2025 года.
«Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», — сказал Роман Головченко.
(будет дополнено)
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В Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему, сообщил премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу...
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