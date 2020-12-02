|
Принц Гарри потерял очень близкого для него человека
02.12.2020 10:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британский принц Гарри потерял близкого человека: его крестная леди Селия Вестей ушла из жизни, не дожив до 72-го дня рождения.
© AFP 2020 / DAVID HARRISON
Еще до рождения младшего сына принц Чарльз и принцесса Диана выбрали сразу несколько крестных для своего отпрыска, среди которых оказалась подруга королевской семьи и жена королевского конюшенного - Селия Вестей.
Британское издание Daily Telegraph опубликовало некролог, посвященный крестной матери принца Гарри, которая скончалась "неожиданно и мирно".
Селия до конца поддерживала дружескую связь с королевой и ее сыном Чарльзом и разделяла их страсть к конным скачкам.
Пока принц Гарри никак не прокомментировал грустные новости. Королевская семья также хранит молчание. Возможно, монархи до сих пор не могут оправиться от другого горького происшествия в семье: недавно Меган Маркл призналась, что
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После потери второго ребенка, мятежный герцог столкнулся с новым испытанием. По словам источников издания Daily Telegraph, смерть наступила "неожиданно и мирно".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)