Принц Гарри потерял очень близкого для него человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

Британский принц Гарри потерял близкого человека: его крестная леди Селия Вестей ушла из жизни, не дожив до 72-го дня рождения.

Еще до рождения младшего сына принц Чарльз и принцесса Диана выбрали сразу несколько крестных для своего отпрыска, среди которых оказалась подруга королевской семьи и жена королевского конюшенного - Селия Вестей.

Британское издание Daily Telegraph опубликовало некролог, посвященный крестной матери принца Гарри, которая скончалась "неожиданно и мирно".

Селия до конца поддерживала дружескую связь с королевой и ее сыном Чарльзом и разделяла их страсть к конным скачкам.

Пока принц Гарри никак не прокомментировал грустные новости. Королевская семья также хранит молчание. Возможно, монархи до сих пор не могут оправиться от другого горького происшествия в семье: недавно Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка .

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