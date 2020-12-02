ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евро подскочил до максимума за три месяца утром 2 декабря на БВФБ

02.12.2020 10:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Евро подскочил до максимума за три месяца утром 2 декабря на БВФБ
Иллюстративное фото
Евро уже седьмой день подряд дорожает к белорусскому рублю. Российский рубль поднимается до максимума за 2,5 месяца.

Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,46% до максимума за 78 дней. Белорусский рубль дешевеет к валютной корзине уже девятый раз подряд.

За последние 13 торгов значение корзины валют поднимается уже 12-й раз.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by по состоянию на 10:14:

Курс доллара снизился на 0,0032 BYN до 2,5873 BYN/USD.

За предыдущие шесть торгов американец подорожал на 0,0391 BYN и оказался на максимуме за 26 дней.

Курс евро рванул вверх сразу на 0,0215 BYN до 3,1215 BYN/EUR. Это максимальное значение за 90 дней.

Евровалюта выдала уверенную серию из семи укреплений подряд, за время которой его курс подскочил на 0,0931 BYN.

На рынке форекс евро подорожал к доллару выше уровня 1,20 USD/EUR — максимума за 2,5 года и уверенно движется к 1,21 USD/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0244 BYN до 3,4230 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей подорожала до максимума за 76 дней.

Московская биржа


Вчера вечером доллар дешевел до 75,60 российских рублей. Сегодня утром он отыграл часть потерь, подорожав до 75,73 российских рублей.

Евро сегодня утром начал торги на уровне 91,45 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 13 торгов значение корзины валют поднимается уже 12-й раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика