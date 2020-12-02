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Евро подскочил до максимума за три месяца утром 2 декабря на БВФБ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют выросла сразу на 0,46% до максимума за 78 дней. Белорусский рубль дешевеет к валютной корзине уже девятый раз подряд.
За последние 13 торгов значение корзины валют поднимается уже 12-й раз.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара снизился на 0,0032 BYN до 2,5873 BYN/USD.
За предыдущие шесть торгов американец подорожал на 0,0391 BYN и оказался на максимуме за 26 дней.
Курс евро рванул вверх сразу на 0,0215 BYN до 3,1215 BYN/EUR. Это максимальное значение за 90 дней.
Евровалюта выдала уверенную серию из семи укреплений подряд, за время которой его курс подскочил на 0,0931 BYN.
На рынке форекс евро подорожал к доллару выше уровня 1,20 USD/EUR — максимума за 2,5 года и уверенно движется к 1,21 USD/EUR.
Курс российского рубля подскочил на 0,0244 BYN до 3,4230 BYN/100 RUB.
Сотня российских рублей подорожала до максимума за 76 дней.
Московская биржа
Вчера вечером доллар дешевел до 75,60 российских рублей. Сегодня утром он отыграл часть потерь, подорожав до 75,73 российских рублей.
Евро сегодня утром начал торги на уровне 91,45 российских рублей.
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За последние 13 торгов значение корзины валют поднимается уже 12-й раз.
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