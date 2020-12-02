Источник материала: UDF



Павел Легкий. Фото: nn.by

«Совет Министров Республики Беларусь постановляет: назначить в порядке перевода Легкого Павла Николаевича советником-посланником Посольства Республики Беларусь в России», — говорится в постановлении Совмина, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации В 2013—2018 он уже занимал должность советника-посланника посольства Беларуси в Москве.

В 2003—2013 Лёгкий возглавлял пресс-службу президента. На должность заместителя министра информации его назначили в январе 2018 года, через четыре месяца он получил повышение и занял должность первого заместителя.В 2013—2018 он уже занимал должность советника-посланника посольства Беларуси в Москве, отвечал за информационные вопросы.