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Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации

02.12.2020 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации
Павел Легкий. Фото: nn.by
Павел Легкий освобожден от должности первого заместителя министра информации. Соответствующее постановление подписал премьер Роман Головченко.

«Совет Министров Республики Беларусь постановляет: назначить в порядке перевода Легкого Павла Николаевича советником-посланником Посольства Республики Беларусь в России», — говорится в постановлении Совмина, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.


В 2003—2013 Лёгкий возглавлял пресс-службу президента. На должность заместителя министра информации его назначили в январе 2018 года, через четыре месяца он получил повышение и занял должность первого заместителя.

В 2013—2018 он уже занимал должность советника-посланника посольства Беларуси в Москве, отвечал за информационные вопросы.
 
 
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В 2013—2018 он уже занимал должность советника-посланника посольства Беларуси в Москве.
 
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