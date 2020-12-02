Источник материала: UDF



Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Надя Дорофеева показала фигуру в БДСМ-бикини Певица предстала в дерзком образе.

На фото она предстала в трусиках с завышенной талией, бюстгальтере и чокере. Комплект нижнего белья украшен БДСМ-элементами, такими как ремни и замки. Образ получился очень дерзким.Стоит отметить, что у Нади красивая фигура, которую было видно в таком «луке». Видно, что девушка следит за своим питанием и занимается спортом.