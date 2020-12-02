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Надя Дорофеева показала фигуру в БДСМ-бикини

02.12.2020 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Надя Дорофеева показала фигуру в БДСМ-бикини
Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в БДСМ-костюме.

На фото она предстала в трусиках с завышенной талией, бюстгальтере и чокере. Комплект нижнего белья украшен БДСМ-элементами, такими как ремни и замки. Образ получился очень дерзким.

Стоит отметить, что у Нади красивая фигура, которую было видно в таком «луке». Видно, что девушка следит за своим питанием и занимается спортом.

Надя Дорофеева показала фигуру в БДСМ-бикини

Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva
 
 
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Певица предстала в дерзком образе.
 
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