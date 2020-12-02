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Надя Дорофеева показала фигуру в БДСМ-бикини
Источник материала: UDF
Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva
На фото она предстала в трусиках с завышенной талией, бюстгальтере и чокере. Комплект нижнего белья украшен БДСМ-элементами, такими как ремни и замки. Образ получился очень дерзким.
Стоит отметить, что у Нади красивая фигура, которую было видно в таком «луке». Видно, что девушка следит за своим питанием и занимается спортом.
Надя показала фигуру / instagram.com/nadyadorofeeva
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Певица предстала в дерзком образе.
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