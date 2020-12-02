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Один знак Зодиака станет главным счастливчиком декабря - астролог
Источник материала: UDF
Весов также ждет удача во всем, что касается искусства и эстетики / фото goodfon.ru
Особенно благоприятная ситуация у Весов сложится в плане любовных отношений, им можно признаваться в любви, беременеть и рожать детей, рассказал Влад Росс
По словам Росса, людям, рожденным под этим знаком Зодиака, будет фартить при заключении соглашений.
«…Супер-месяц ждет представителей знака Весы… Их ждут очень плодотворные заграничные поездки, путешествия, а также обучение», – сказал эксперт.
Астролог отметил, что Весов также ждет удача во всем, что касается искусства и эстетики.
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Особенно благоприятная ситуация у Весов сложится в плане любовных отношений.
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