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Сегодня - День фортуны / фото nofiltermuseum.at

Какой сегодня церковный праздник

Что сегодня нельзя делать

Приметы на 2 декабря

2 декабря именины

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 2 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать Нельзя ругаться, ссориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов.

Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия. В народе верили, что Авдий является небесным покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия. За это святого прозвали Радетелем.Нельзя ругаться, ссориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, чтобы уберечься от простуды.Издавна существуют погодные приметы на этот день:- ясное небо - к морозам, тусклое - к оттепели;- идет снег и сильные порывы ветра – зима будет холодной, как и начало весны;- ветер резко меняется - вскоре испортится погода.Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.