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2 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Источник материала: UDF
Сегодня - День фортуны / фото nofiltermuseum.at
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия. В народе верили, что Авдий является небесным покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия. За это святого прозвали Радетелем.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя ругаться, ссориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, чтобы уберечься от простуды.
Приметы на 2 декабря
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- ясное небо - к морозам, тусклое - к оттепели;
- идет снег и сильные порывы ветра – зима будет холодной, как и начало весны;
- ветер резко меняется - вскоре испортится погода.
2 декабря именины
Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.
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Нельзя ругаться, ссориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов.
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