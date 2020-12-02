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2 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

02.12.2020 10:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

2 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Сегодня - День фортуны / фото nofiltermuseum.at
2 декабря – 336-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 29 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 ноября Юлианского календаря.

Какой сегодня церковный праздник


Православная церковь 2 декабря чтит память святого Авдия. В народе верили, что Авдий является небесным покровителем домашнего хозяйства и семейного благополучия. За это святого прозвали Радетелем.

Что сегодня нельзя делать


Нельзя ругаться, ссориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов. Люди старались сидеть дома, поближе к теплой печке, чтобы уберечься от простуды.

Приметы на 2 декабря


Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- ясное небо - к морозам, тусклое - к оттепели;

- идет снег и сильные порывы ветра – зима будет холодной, как и начало весны;

- ветер резко меняется - вскоре испортится погода.

2 декабря именины


Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.
 
 
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Нельзя ругаться, ссориться, повышать голос, чтобы не вызвать бесов.
 
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