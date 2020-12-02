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Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс
02.12.2020 11:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Основатель SpaceX Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет.
"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет", - сказал Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.
"Если нам повезет, то, может, и за четыре года", - добавил он.
Маск отметил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.
Ключом к достижению этой цели является разработка SpaceX собственной ракеты Starship: корабля из нержавеющей стали, который сможет нести не только грузы, но и команду до 100 человек.
В отличие от остального парка SpaceX, состоящего из ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, которые частично можно использовать повторно, цель Маска состоит в том, чтобы сделать Starship полностью многоразовым — то есть эта ракета будет чем-то вроде коммерческого самолета, совершающего частые полеты с короткими перерывами, где единственной основной статьей расходов является топливо, передает
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Основатель SpaceX Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет.
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