Илон Маск назвал примерные сроки отправки человека на Марс

Источник материала: Ежедневник

Основатель SpaceX Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет.

"С высокой долей вероятности, я думаю, в течение шести лет", - сказал Маск на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

"Если нам повезет, то, может, и за четыре года", - добавил он.

Маск отметил, что отправить на Марс корабль без команды планируется в течение двух лет.

Ключом к достижению этой цели является разработка SpaceX собственной ракеты Starship: корабля из нержавеющей стали, который сможет нести не только грузы, но и команду до 100 человек.

В отличие от остального парка SpaceX, состоящего из ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, которые частично можно использовать повторно, цель Маска состоит в том, чтобы сделать Starship полностью многоразовым — то есть эта ракета будет чем-то вроде коммерческого самолета, совершающего частые полеты с короткими перерывами, где единственной основной статьей расходов является топливо, передает tut.by .