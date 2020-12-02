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Во время матча минского «Динамо» включили «Перемен». И этому есть объяснение
Источник материала: Tut.by
Во время вчерашнего матча минского «Динамо» с нижнекамским «Нефтехимиком» диджеи на российской арене включили «Перемен» Цоя. Однако не стоит относить это только на поддержку белорусов.
Минская команда в гостях добилась победы 5:1. И после того, как «Динамо» забросило пятую шайбу, и поражение стало крупным, диджеи включили «Перемен».
Отметим, что сейчас «Нефтехимик» занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Никогда в истории КХЛ команда из Нижнекамска не выступала столь неудачно. Поэтому требование «Перемен» после очередного поражения своей команды выглядит вполне логично.
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Это сделали после того, как наша команда забила гол.
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