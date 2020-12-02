В Полоцке мужчина металлическим предметом исцарапал Porsche Cayenne. Ущерб - более 15 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Полоцке задержали мужчину, который металлическим предметом поцарапал кузов автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.





В милицию обратился 52-летний директор торгового предприятия, который рассказал, что неустановленный преступник металлическим предметом повредил лакокрасочное покрытие Porsche Cayenne 2019 года выпуска. Ущерб составил более 15,5 тысячи рублей.

Милиционеры установили личность подозреваемого. Им оказался 54-летний житель деревни Новая Полота. Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.