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Головченко анонсировал пенсионные изменения в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Роман Головченко анонсировал «переформатирование пенсионной системы»,
«Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», — заявил премьер-министр, когда говорил про «переформатирование» пенсионной системы.
При этом не сообщается, говорилось ли сегодня о решении других
Белорусские чиновники не раз заводили речь о том, что нужно стимулировать жителей страны самим откладывать на дополнительную пенсию, а то и сделать накопительный элемент обязательным для всех.
В августе этого года Роман Головченко сообщил, что правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия в добровольных пенсионных накоплениях, чтобы «люди активнее откладывали себе на пенсию».
— Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идем по такому же пути, как и другие страны, — сказал премьер-министр.
Повышение пенсионного возраста, заявлял в августе Роман Головченко, не рассматривается: сначала нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.
Ранее в июле 2020-го министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
— Этот новый механизм в совокупности с действующей солидарной системой позволит обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости, что соответствует международной практике, — поясняла министр труда.
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«Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», - заявил премьер-министр.
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