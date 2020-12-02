Головченко анонсировал пенсионные изменения в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Роман Головченко анонсировал «переформатирование пенсионной системы», сообщает пресс-служба правительства. Об этом сегодня шел разговор в Палате представителей, где представляли программу работы правительства до 2025 года. Для этого хотят «максимально задействовать механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей». То есть речь про дополнительные пенсии через страховые компании — как самим белорусам заключать такие договора, так и через нанимателя. Уточним, что эту одну из пенсионных проблем чиновники поднимают не первый год, но конкретные варианты ее решения не озвучиваются.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

«Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей», — заявил премьер-министр, когда говорил про «переформатирование» пенсионной системы.

При этом не сообщается, говорилось ли сегодня о решении других пенсионных проблем , в том числе «пенсионной ловушке», взносах в ФСЗН с работающих пенсионеров, уравнительном принципе формирования пенсий. Тем временем в Беларуси в этом году в январе-октябре реальные пенсии, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, падали на протяжении 7-ми месяцев из 10-ти. Ситуации может на некоторое время исправить повышение пенсий с 1 декабря.

Белорусские чиновники не раз заводили речь о том, что нужно стимулировать жителей страны самим откладывать на дополнительную пенсию, а то и сделать накопительный элемент обязательным для всех.

В августе этого года Роман Головченко сообщил, что правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия в добровольных пенсионных накоплениях, чтобы «люди активнее откладывали себе на пенсию».

— Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идем по такому же пути, как и другие страны, — сказал премьер-министр.

Повышение пенсионного возраста, заявлял в августе Роман Головченко, не рассматривается: сначала нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.

Ранее в июле 2020-го министр труда и соцзащиты Ирина Костевич отмечала , что «стоит задача по расширению практики участия работодателей и работников в программах добровольного страхования дополнительной пенсии».

— Этот новый механизм в совокупности с действующей солидарной системой позволит обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости, что соответствует международной практике, — поясняла министр труда.