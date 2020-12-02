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Лавров рассказал об угрозах отключить Беларусь от системы SWIFT
Источник материала: Myfin
Говоря об угрозах отключить Беларусь, а ранее Россию, от системы SWIFT и о том, почему это становится предметом шантажа, глава российского внешнеполитического ведомства констатировал: «SWIFT - это одна из тем, по которым те, кто хотел не дать ситуации выровняться, хотел ее обострения, продолжают выдвигать ультиматумы и угрозы».
Он напомнил, что эту систему создали американцы и их союзники, она обслуживает финансовые потоки, необходимые для нормального товарообмена, торговли услугами, инвестиции и практически все другие аспекты экономической жизни.
Что в итоге?
«Вывод очень простой: необходимо разрабатывать собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость стран от Запада, тем более что он многократно доказал свою ненадежность как партнера, - подчеркнул Сергей Лавров, цитирует БЕЛТА. - Полагаться на многосторонние инструменты, целиком находящиеся под контролем западных структур, уже не вполне надежно».
«Разговоры о переходе на собственные системы расчетов идут не только в теории, но и переходят в практическую плоскость в Российской Федерации и в Евразийском экономическом союзе. В рамках Шанхайской организации сотрудничества буквально на днях состоялась встреча председателей правительств. Эта тема актуальная, и мы обязательно будем добиваться ее воплощения в жизнь, независимо от того, как решится вопрос с системой SWIFT и какие очередные шаги предпримут западные коллеги», - резюмировал глава МИД РФ.
Источник: Myfin.by
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Разговоры о переходе на собственные системы расчетов идут не только в теории, но и переходят в практическую плоскость в Российской Федерации и в Евразийском...
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