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22 россиянина в сумме стали богаче, чем размер бюджета РФ

02.12.2020 11:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

22 россиянина в сумме стали богаче, чем размер бюджета РФ

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  • 2.12.2020, 11:08
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22 россиянина в сумме стали богаче, чем размер бюджета РФ

В текущем году российским миллиардерам удалось нарастить свои состояния.

Совокупное богатство 22 граждан РФ, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, увеличилось с начала 2020 года на 486 млн. долларов — до 304,67 млрд. долларов, пишет finanz.ru.

В пересчете по текущему курсу два десятка миллиардеров владеют активами на 23,154 трлн. росс. рублей — сумму, эквивалентную 21,6% российского ВВП. Их суммарное состояние превышает размер бюджета РФ на 2021 год (21,52 трлн. росс. рублей) и общую сумму вкладов населения в банковской системе (21,724 трлн. росс. рублей).

Из 22 миллиардеров в индексе Bloomberg лишь 6 столкнулись с уменьшением своего богатства. Наибольшие потери понес совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, состояние которого рухнуло на 5,67 млрд. долларов.

Первое место удерживает владелец «Норникеля» Владимир Потанин, оказавшийся в центре экологического скандала после разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Арктике. С начала года Потанин стал беднее на 409 млн. долларов, его активы оцениваются в 27,6 млрд. долларов.

Лидером по приросту богатства, согласно Bloomberg Billionaire Index, стал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, семья которого владеет крупнейшей золотодобывающей компаний России «Полюс». Взлет цен на золото до исторических максимумов и ралли акций «Полюса» на МосБирже увеличили состояние Керимова на 4,29 млрд. долларов — до 9,36 млрд.

Этого, впрочем, оказалось недостаточно, чтобы попасть в «клуб» 10 богатейших российских миллиардеров, «входной билет» в который в этом году стоит около 15 млрд. долларов.


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В текущем году российским миллиардерам удалось нарастить свои состояния.
 
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