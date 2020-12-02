Источник материала: Хартия'97

«Вместе мы сила!»: гомельские партизаны вышли на акцию 1 2.12.2020, 10:57

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Гомельчане пожелали белорусам хорошего дня

Партизаны из Гомеля провели акцию с национальными флагами и пожелали белорусам хорошего дня, сообщает телеграм-канал «Баста!» .

«Доброе утро! Гомель продолжает знакомиться и находить друзей и единомышленников, - пишут читатели канала. - Вместе мы сила! Главное не сдаваться и идти до победы над невежеством, хамством и беззаконием!»





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