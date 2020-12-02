Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали три недостатка высокого интеллекта 3 2.12.2020, 10:29

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Специалисты изучили IQ 7400 американцев старше 40 лет.

Ученые из университета штата Огайо в США назвали три неожиданных недостатка, которые присущи высокому интеллекту. Они изучили IQ 7400 американцев старше 40 лет, у многих наблюдались ярко выраженные изменения настроения и тревожность, пишет lenta.ua .

Специалисты зафиксировали наличие ментальных заболеваний у людей, которых считают слишком умными. Они придерживаются здорового образа жизни и по данной причине живут дольше остальных. Ученые отмечают такой недостаток, как появление тревожных состояний. Их следует искать в более глубоком осознании серьезности какой-либо стрессовой ситуации.

Вторым недостатком следует считать установку умных людей, что если бы они были сообразительнее, то их жизнь изменилась бы и стала другой.

Далее следует недостаток, выражающийся в том, что интеллектуалы ожидают слишком многого от жизни. Они полагают, что с умственным потенциалом ничего невозможного нет. Но в реальности даже высокоинтеллектуальные люди не могут реализовать некоторые свои мечты.

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