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Жители Речицы вышли на акцию «0 промилле»
Источник материала: Хартия'97
Жители Речицы вышли на акцию «0 промилле»
Видеофакт.
В городе Речице прошла акция «0 промилле».
Видео опубликовал телеграм-канал
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.
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