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Жители Речицы вышли на акцию «0 промилле»

02.12.2020 11:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Речицы вышли на акцию «0 промилле»

  • 2.12.2020, 10:24
  • 2,432
Жители Речицы вышли на акцию «0 промилле»

Видеофакт.

В городе Речице прошла акция «0 промилле».

Видео опубликовал телеграм-канал

«Хартия-97%».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

 
 
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