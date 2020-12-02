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ЧП на БелАЭС: Министерство энергетики признало «необходимость корректировки»
Источник материала: Хартия'97
ЧП на БелАЭС: Министерство энергетики признало «необходимость корректировки»
Выброс пара повредил оборудование атомной электростанции.
На первом энергоблоке БелАЭС для тестирования систем и оборудования произведен предусмотренный программой испытаний сброс пара, сообщила
«В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара», — говорится в сообщении.
Следует отметить, что пресс-служба Минэнерго опубликовала это сообщение в своем телеграм-канале 1 декабря в 21.36, а за два часа до этого в независимых телеграм-каналах появилась информация о том, что накануне на первом блоке АЭС была «нештатная ситуация, в результате произошел экстренный сброс давления». Утверждалось, что «сброс был такой силы, что разворотил колпаки клапанов весом в несколько сотен килограммов». При этом заявлялось, что реактор полностью остановлен.
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Выброс пара повредил оборудование атомной электростанции.
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