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Адвент-календарь от МТС: считаем дни до Нового года и получаем бонусы каждый день
Источник материала: БДГ
Абонентам МТС стал доступен адвент-календарь — обратный отсчет дней до Нового года с бонусами и пожеланиями.
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Абонентам МТС стал доступен адвент-календарь — обратный отсчет дней до Нового года с бонусами и пожеланиями.
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