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Адвент-календарь от МТС: считаем дни до Нового года и получаем бонусы каждый день

02.12.2020 11:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Абонентам МТС стал доступен адвент-календарь — обратный отсчет дней до Нового года с бонусами и пожеланиями.

Ежедневно заходите на сайт advent.mts.by в декабре 2020 года, открывайте специально пронумерованные окошки и активируйте бонусы.

Подробные правила предоставления бонусов читайте здесь.

 
 
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Абонентам МТС стал доступен адвент-календарь — обратный отсчет дней до Нового года с бонусами и пожеланиями.
 
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