Витебская и Минская области повышают тарифы на проезд в общественном транспорте

Источник материала: АФН

Еще два региона – Витебская и Минская области – повысили стоимость проезда в общественном транспорте.

Решения облисполкомов опубликованы на Национальном правовом портале. Ранее, аналогичные решения приняли власти Брестской, Гомельской и Гродненской областей.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте в Витебской области повышается сразу на 10 копеек и составит 70 копеек (80 копеек на экспресс-маршрутах). Власти Минской области пока не приняли решение о повышении стоимости проезда в городском транспорте.

В свою очередь, в двух регионах тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении повышаются на обычных маршрутах до 9 копеек за один километр проезда, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах до 11 копеек, на экспрессных маршрутах до 12 копеек.