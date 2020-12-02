ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебская и Минская области повышают тарифы на проезд в общественном транспорте

02.12.2020 11:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Еще два региона – Витебская и Минская области – повысили стоимость проезда в общественном транспорте.

Решения облисполкомов опубликованы на Национальном правовом портале. Ранее, аналогичные решения приняли власти Брестской, Гомельской и Гродненской областей.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте в Витебской области повышается сразу на 10 копеек и составит 70 копеек (80 копеек на экспресс-маршрутах). Власти Минской области пока не приняли решение о повышении стоимости проезда в городском транспорте.

В свою очередь, в двух регионах тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении повышаются на обычных маршрутах до 9 копеек за один километр проезда, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах до 11 копеек, на экспрессных маршрутах до 12 копеек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще два региона – Витебская и Минская области – повысили стоимость проезда в общественном транспорте.
 
Новости дня
Новости разные
 
2 декабря 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика