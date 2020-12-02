Режим лишает больных детей шанса на жизнь: уникальному доктору не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии

Радыё Свабода. Кроме основной работы в РНПЦ, доктор Айзатулин занимается с недоношенными младенцами, детьми с редкими наследственными нейромышечными заболеваниями, работает над созданием базы таких пациентов, пишет





Рустаму Айзатулину с 1 января не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии. Причем руководство РНПЦ с ним не встречалось, сотрудница отдела кадров принесла бумажку, которую предложила подписать, рассказал Рустам Айзатулин.





«Сначала вынесли предупреждение за посты в фейсбуке»

«В августе у меня было много постов в фейсбуке. Меня вызвали в Минздрав на беседу и вынесли предупреждение за посты в фейсбуке. Никаких задержаний меня во время акций никогда не было. Только посты в фейсбуке. Теперь дождались окончания контракта.





Мне сказали, что финансирование Минздрава на следующий год сокращается, сотрудников хватает, поэтому просто не продлевают контракт. И дали подписать бумагу, что я работаю до 31 декабря. Никаких разговоров, объяснений не было.





Я написал служебную записку руководству — ответа не получил. Задавать вопросы руководству и Минздраву совершенно бессмысленно — получим отписки.





Ходить, умолять никого не хочу, буду увольняться», — рассказал Рустам Рустамович.





Пока Рустам Айзатулин еще не определился: либо будет искать работу в Беларуси, или придется уехать за границу.





«Не знаю пока, где буду работать. Что касается трудоустройства в коммерческих центрах — здесь тоже все может быть. Как было с одним врачом, который уволился из так называемой «лечкомиссии» и устроился в коммерческий медцентр «ЛОДЭ», а через пару дней позвонили «сверху» и приказали уволить. Сейчас он ищет возможность уехать», — рассуждает Рустам Айзатулин.





Врач не исключает, что придется искать работу за границей.



