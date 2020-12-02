ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Режим лишает больных детей шанса на жизнь: уникальному доктору не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии

02.12.2020 11:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Доктору Рустаму Айзатулину, который занимался с проблемными детками, не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии

Режим лишает больных детей шанса на жизнь: уникальному доктору не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии
Кроме основной работы в РНПЦ, доктор Айзатулин занимается с недоношенными младенцами, детьми с редкими наследственными нейромышечными заболеваниями, работает над созданием базы таких пациентов, пишет Радыё Свабода.

Рустаму Айзатулину с 1 января не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии. Причем руководство РНПЦ с ним не встречалось, сотрудница отдела кадров принесла бумажку, которую предложила подписать, рассказал Рустам Айзатулин.

«Сначала вынесли предупреждение за посты в фейсбуке»

«В августе у меня было много постов в фейсбуке. Меня вызвали в Минздрав на беседу и вынесли предупреждение за посты в фейсбуке. Никаких задержаний меня во время акций никогда не было. Только посты в фейсбуке. Теперь дождались окончания контракта.

Мне сказали, что финансирование Минздрава на следующий год сокращается, сотрудников хватает, поэтому просто не продлевают контракт. И дали подписать бумагу, что я работаю до 31 декабря. Никаких разговоров, объяснений не было.

Я написал служебную записку руководству — ответа не получил. Задавать вопросы руководству и Минздраву совершенно бессмысленно — получим отписки.

Ходить, умолять никого не хочу, буду увольняться», — рассказал Рустам Рустамович.

Пока Рустам Айзатулин еще не определился: либо будет искать работу в Беларуси, или придется уехать за границу.

«Не знаю пока, где буду работать. Что касается трудоустройства в коммерческих центрах — здесь тоже все может быть. Как было с одним врачом, который уволился из так называемой «лечкомиссии» и устроился в коммерческий медцентр «ЛОДЭ», а через пару дней позвонили «сверху» и приказали уволить. Сейчас он ищет возможность уехать», — рассуждает Рустам Айзатулин.

Врач не исключает, что придется искать работу за границей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доктору Рустаму Айзатулину, который занимался с проблемными детками, не продлили контракт в РНПЦ травматологии и ортопедии
 
Новости дня
Новости разные
 
Надя Дорофеева показала фигуру в БДСМ-бикини
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика