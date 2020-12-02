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На пенсии денег не хватает: Головченко анонсировал "переформатирование" пенсионной системы
Источник материала: Партизан
Изменения, по его словам, готовятся для сохранения "стабильности" пенсионного обеспечения.
Премьер-министр Роман Головченко заявил, что в Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему.
"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - сказал он.
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Изменения, по его словам, готовятся для сохранения "стабильности" пенсионного обеспечения.
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