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На пенсии денег не хватает: Головченко анонсировал "переформатирование" пенсионной системы

02.12.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменения, по его словам, готовятся для сохранения "стабильности" пенсионного обеспечения.



Премьер-министр Роман Головченко заявил, что в Беларуси предстоит переформатировать пенсионную систему.

"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - сказал он.
 
 
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Изменения, по его словам, готовятся для сохранения "стабильности" пенсионного обеспечения.
 
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