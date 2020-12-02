«Я ненавижу себя за то, что родила ребенка». Как эмоциональное выгорание превращает нас в монстров

Источник материала: Tut.by

Это колонка для родителей, которые познали правду жизни с ребенком. Не только единорогов и радуги, но и то, что скрывается за ними. Недосып, стресс, тревога, любовь, бессилие, опять любовь, что это размазано по полу? А, пластилин, слава Богу. Здесь будет про депрессию и вину, стыд и одиночество. А еще про любовь и обретение себя заново. Потому что ребенок перестраивает родителей с нуля, делая их лучшей версией себя. Но сначала разбирает до основания, а это очень болезненно. И бывает не с кем обсудить.

Будем обсуждать здесь , присоединяйтесь.

Анастасия ПрудниковаЖурналист, редактор. Ращу сына, воспитываю себя

О профессиональном выгорании айтишников, учителей, медиков и других специалистов пишут и говорят очень много. Но любая профессия — это только профессия, и ни у одного трудоголика она не занимает 24 часа в сутки. То ли дело родительство. Быть матерью или отцом, разумеется, не профессия, а наш личный выбор. Но выбор этот выжигает у иных внутренние ресурсы напалмом такой мощности, что, кажется, остается только пепел. Давайте поговорим сегодня о родительском (и отцовском, и материнском) выгорании, как его распознать у себя или, что тоже важно, у партнера. Мы часто сами боимся себе признаться, что больше нет никаких сил и ребенок больше не вызывает никаких хороших чувств, кроме раздражения и желания побыстрее спрятаться в какой-нибудь глухой и тихий угол. И в такие моменты важно, чтобы кто-то со стороны мог сказать нам об этом: партнер, родители, друзья, кто-то, кто сохранил адекватный взгляд и не смотрит на мир и ребенка из глубины воронки выгорания.

Что это такое?

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) впервые был выделен и описан в 70-е годы 20 века у людей «помогающих» профессий: волонтеров, врачей, социальных работников. Его первые проявления связывали с тем, что через какое-то время инициативный, ответственный сотрудник становился грубым, отстраненным, его раздражала его работа и люди, с которыми ему приходилось контактировать. Клиенты начинали жаловаться на коммуникацию, на невозможность получения адекватной помощи. Первоначально этот синдром связывали только со спецификой профессиональной деятельности, сейчас СЭВ входит в Международную классификацию болезней.

Выгорание отличается от просто усталости, плохого настроения или реакции на негативную ситуацию. Выгорание — это реакция всего организма на затяжной и непреодолимый стресс. И если говорить о родительском выгорании, к сожалению, это состояние до сих пор подпитывается множеством стереотипов и внешним давлением. Все эти двойные послания, которые нас окружают. Вы вроде как не должны класть свои интересы на алтарь родительства и продолжать жить своей жизнью, одновременно с этим общество морщит свой коллективный нос от вида ребенка в ресторане, а уж если мать где-то в темном углу решила покормить младенца — тушите свет в прямом и переносном смысле. Вы должны работать и заниматься взрослыми делами, но одновременно ребенок не должен страдать от отсутствия родительского внимания, его нужно изо всех сил развивать и «напитывать собой». Это можно продолжать бесконечно, вопрос только в том, как среди всей этой смертной любви быть молодым и уже слегка ошалевшим матери и отцу.



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Глубочайшая ирония в том, что эмоциональному выгоранию подвержены как раз те родители, которые стремятся быть хорошими родителями и сделать все максимально правильно. Они изучают рекомендации, читают литературу, они слишком сильно хотят делать все как надо. И по дороге выкладываются так, что приходят к противоположному результату — желанию уйти из семьи, полной эмоциональной отстраненности от ребенка, к насилию. И это не пустые слова.

В журнале Clinical Psychological Science были опубликованы результаты совместного исследования ученых Лувенского и Стэнфордского университетов. В исследовании приняли участие 2625 родителей, которых тестировали по следующим показателям:

эмоциональное истощение, эмоциональное дистанцирование и чувство собственной неэффективности;

появление идеи об уходе из семьи;

степень пренебрежения физическими, образовательными и эмоциональными потребностями своих детей;

склонность к словесному, физическому или психологическому насилию.

В результате была выявлена сильная связь между этими переменными: чем сильнее было эмоциональное выгорание родителей, тем больше они были склонны к уходу из семьи, к пренебрежению потребностями детей и к насилию. Жутко, но получается, что родитель, который очень сильно хотел сделать все правильно, так старался, что выгорел, и теперь, к примеру, вымещает свою усталость и злость на самого себя — на ребенке. На том, ради кого все это затевалось, все эти усилия были применены и все силы были отданы. И вот так идеальный, старающийся родитель в момент превращается в жуткого родителя-абьюзера.

Признаки эмоционального выгорания

Процесс воспитания общения с ребенком превращается в рутину, которая не приносит никакого удовлетворения.

Родитель теряет интерес к самому себе, к своим интересам и потребностям. Нет сил и желания привести себя в порядок, отвлечься, заняться чем-то, что раньше приносило радость. Все внимание и усилия сосредоточены только на ребенке и уходе за ним.

Родителю больше не интересно общаться с друзьями и близкими. Кажется, что глубину эмоциональной ямы никто не может, да и не должен прочувствовать. Человек сознательно сокращает контакты и избегает их.

Постоянно хочется спать вне зависимости от того, сколько родитель действительно спит.

Пропадает или, наоборот, усиливается аппетит (чтобы хоть откуда-то взять энергию).

Вне зависимости от количества сна и питания человек постоянно чувствует недостаток сил. Буквально тяжело вставать, хочется постоянно лежать и ничего не делать.

Постоянное раздражение, из себя может вывести любая мелочь. Неадекватная реакция на просьбы, вопросы или замечания.

На пустом месте родитель может расплакаться, впасть в истерику, немотивированную агрессию.



Sinitta Leunen, unsplash.com

Кто в зоне риска?

Очевидно, прежде всего — матери младенцев. Потому что первые месяцы этой новой, непонятной жизни с этим непонятным существом — сплошной стресс. Следующая категория — высокочувствительные родители. О том, что такое высокая чувствительность и как она проявляется, мы уже писали. Так вот, если сам родитель является высокочувствительным, ему тяжело будет справляться с потребностями маленького ребенка, его будет откидывать в травмирующие ситуации из детства, и ему придется снова и снова их проживать. Кроме этого, в зоне риска могут оказаться родители детей с врожденными нарушениями, а также родители подростков.

Стадии эмоционального выгорания

Мобилизация

Любой новый проект или дело, к которому мы сознательно шли и хотели им заняться, поначалу вызывает воодушевление и эйфорию. То же происходит и с родителями, которые планировали и сознательно шли к рождению ребенка. Если все проходит хорошо, не накрывает послеродовая депрессия, на стадии эйфории можно просуществовать довольно долго. Вы счастливы, наслаждаетесь собой в новом качестве, но недосып и усталость никуда не исчезают, а накапливаются — так начинается вторая стадия.

2. Выдерживание

Вы много работаете, уже устали и порядком подзадолбались, но вас еще держит чувство долга, данные кому-то или самому себе обязательства, ответственность — в общем, все то, что раньше помогало вам вообще-то быть приличным человеком в своих глазах и глазах окружающих. В этой стадии на «морально-волевых» можно протянуть очень долго. Но если на работе вы пытаетесь взять отпуск, уехать куда-нибудь и отвлечься, но в родительстве такой фокус не пройдет. Даже если и получится уехать куда-нибудь без ребенка, вернувшись, вы окажетесь в той же точке. На этой стадии новые роли уже не вдохновляют, забота о ребенке превращается в обязанность, преобладают негативные эмоции. Эта стадия может тянуться очень долго, причем в зависимости от степени нагрузки и имеющейся поддержки внутри нее случаются времена и полегче, и совсем тяжелые. Ключевая особенность в том, что, пусть и сжав зубы, родители все еще «тянут». Но если нагрузка не снижается, наступает третья стадия.

3. Невыдерживание

Это стадия нервного истощения. Больше нет сил ни на что, все бесит. Хочется лечь и умереть прямо здесь и сейчас. Хочется, чтобы все отстали, ничего не получается — все валится из рук. Здесь на фоне безумной усталости начинаются проблемы со сном: когда к вечеру еле доползаешь до кровати и, уложив наконец-то ребенка спать, вместо того, чтобы заснуть, сидишь в телефоне, чтобы хоть как-то переключиться, отвлечься. Очевидно, что это еще сильнее ухудшает состояние.

4. Деформация

Кажется, куда уж ниже падать? Но дно — оно вот здесь, на стадии, когда родителя затапливает собственная агрессия, истерики, перепады настроения. Родитель больше не хочет видеть своего ребенка, начинает проявлять к нему жестокость и агрессию, даже не замечая этого.



Joshua Rawson-Harris, unsplash.com

Что делать?

Важно понимать, что выгорание — это защитная реакция вашего организма на стресс. Невозможно быть вовлеченным родителем 24 часа в сутки и не «закончиться». Нельзя быть идеальным родителем, их просто не существует — как единорогов. И как писали авторы исследования, приведенного выше: «Быть идеальным родителем невозможно, и попытка быть им может привести к истощению. Наши исследования показывают, что все, позволяющее родителям заряжать свои батарейки во избежание истощения, полезно для детей».

Важно разрешить себе испытывать негативные эмоции и отслеживать их. Переключать свое внимание с ребенка на себя, заботиться о себе и понимать, что вы чувствуете в конкретный момент. Не «как меня бесит мой ребенок», а «как же мне плохо, как я устала, что я прямо сейчас могу для себя сделать?».

Эмоциональное выгорание случается часто и в самых разных семьях, особенно если в доме есть младенец. Когда вы понимаете, что все, нет сил, вы закончились как родитель, важно не винить себя, а отнестись к этому как к заболеванию.

Что можно сделать, чтобы помочь себе (или партнеру)?

Не вините ни себя, ни других.

Просите помощи и принимайте ее из любых доступных источников.

Откажитесь от несущественных дел, которые отнимают у вас силы (жить с немытым полом и неглаженым бельем можно, проверено).

Отсекайте критиков и советчиков. Любого, кто начинает говорить, что вы делаете что-то не так, просите прямо сейчас приехать и сделать все правильно.

Спите. Пока вы не будете нормально спать, организм не начнет восстанавливаться.

Постарайтесь двигаться. Просто походить полчаса по кварталу — уже хорошо.

Старайтесь разговаривать. Общаться с близкими и друзьями, не скрывать своего состояния.

Не бойтесь обращаться к специалистам. Врач-психиатр или психотерапевт: в зависимости от тяжести состояния вам могут понадобиться и тот, и другой. Помните, что то, что с вами происходит — болезнь. А любую болезнь можно и нужно лечить, и делать это не стыдно.

Если вы попали в сложную ситуацию, то вы можете позвонить по телефонам экстренной психологической помощи (круглосуточно): для взрослых — +375 17 352−44−44, 304−43−70.

