Разрушился радиотелескоп Аресибо, считавшийся самым большим в мире

Источник материала: Tut.by

Знаменитый радиотелескоп Аресибо, расположенный в Пуэрто-Рико, полностью разрушился — его платформа обрушилась на отражатель. Об этом в Twitter сообщила Дебора Марторелл (Deborah Martorell), сотрудник Американского метеорологического общества.

Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s — Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Радиотелескоп Аресибо проработал 57 лет. Как пишет N+1 , он считался самым крупным в мире радиотелескопом с заполненной апертурой до ввода в строй радителескопа FAST.

Телескоп использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. Он представлял собой конструкцию из сферического отражателя диаметром 305 метров и 900-тонной подвижной платформы с облучателями, подвешенной над антенной при помощи металлических тросов, соединенных с тремя бетонными башнями.

В августе этого года один из вспомогательных тросов выскользнул из гнезда, пробив в антенне дыру, а в ноябре лопнул один из основных тросов, поддерживающих платформ. Экспертиза показала, что конструкция телескопа неустойчива, а ремонт опасен для сотрудников, после чего было принято решение закрыть обсерваторию.

Планировалось, что специалисты еще проанализируют состояние телескопа и составят план его контролируемого сноса. Однако утром 1 декабря оставшиеся тросы не выдержали, и платформа рухнула на отражатель. К счастью, сотрудники обсерватории при этом не пострадали.