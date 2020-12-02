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Разрушился радиотелескоп Аресибо, считавшийся самым большим в мире
Источник материала: Tut.by
Знаменитый радиотелескоп Аресибо, расположенный в Пуэрто-Рико, полностью разрушился — его платформа обрушилась на отражатель. Об этом в Twitter
Радиотелескоп Аресибо проработал 57 лет. Как пишет
Телескоп использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. Он представлял собой конструкцию из сферического отражателя диаметром 305 метров и 900-тонной подвижной платформы с облучателями, подвешенной над антенной при помощи металлических тросов, соединенных с тремя бетонными башнями.
В августе этого года один из вспомогательных тросов
Планировалось, что специалисты еще проанализируют состояние телескопа и составят план его контролируемого сноса. Однако утром 1 декабря оставшиеся тросы не выдержали, и платформа рухнула на отражатель. К счастью, сотрудники обсерватории при этом не пострадали.
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Оставшиеся тросы не выдержали.
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