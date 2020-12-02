Звезда «Начала» и «Джуно» Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной и изменила имя

Источник материала: Tut.by

33-летняя актриса Эллен Пейдж, номинантка на «Оскар» и звезда фильмов проектов, как «Начало», «Джуно» и «Люди Икс», несколько часов назад совершила каминг-аут в своих социальных сетях, объявив себя трансперсоной. Теперь его зовут Эллиотом Пейджем, передает hello.ru.



Фото: Reuters

— Привет, друзья! Я хочу поделиться с вами, что я транс, мои местоимения — он/они, и меня зовут Эллиот. Я чувствую себя счастливым от того, что пишу это. Повезло быть здесь. Повезло оказаться в таком месте в моей жизни. Не хватит слов, чтобы выразить, как это замечательно — наконец полюбить того, кем я являюсь, и стремиться к своему подлинному «я».

Я бесконечно вдохновлялся многими членами транс-сообщества. Спасибо за ваше мужество, вашу щедрость и неустанную работу для того, чтобы сделать этот мир более инклюзивным и сострадательным. Я постараюсь оказать любую поддержку, которую смогу, и буду продолжать стремиться к более любящему и равноправному обществу.

Я также прошу терпения. Моя радость настоящая, но все же хрупкая. По правде говоря, несмотря на то, что сейчас я чувствую себя глубоко счастливым и знаю, как много у меня имеется привилегий, мне все же страшно. Я боюсь агрессивности, ненависти, «шуток» и насилия.

Статистика ошеломляет. Дискриминация в отношении трансгендерных людей широко распространена, коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году известно об убийствах не менее 40 трансгендеров, большинство из которых были темнокожими и латиноамериканскими трансгендерными женщинами.

Мне нравится быть трансом. И мне нравится, что я странный. И чем больше я слышу, обнимаю и принимаю себя, чем больше я мечтаю, тем больше растет мое сердце и тем больше я процветаю. Всем трансгендерам, которые ежедневно сталкиваются с домогательствами, ненавистью к себе, жестоким обращением и угрозой насилия: я вижу вас, я люблю вас, и я сделаю все возможное, чтобы изменить этот мир к лучшему, — говорится в заявлении теперь уже Эллиота.

Напомним, впервые о своей нетрадиционной сексуальной ориентации тогда еще Эллен Пейдж рассказала в феврале 2014 года. Громкое заявление актриса сделала на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи. Между тем ранее Эллен Пейдж приписывали множество романов со знаменитыми актерами, в том числе Беном Фостером, Эмилем Хиршем и Александром Скарсгардом.

Летом 2017-го Эллен начала встречаться с танцовщицей Эммой Портнер, а в январе 2018-го они сыграли свадьбу.